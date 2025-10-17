Política Regional

"Por amor aos filhos e à cidade", diz Vidigal sobre Ricardo Ferraço para governador

A declaração ocorreu durante a prestação de contas do mandato do prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT).

Foto: Divulgação

Na noite desta quinta-feira (16), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ao que tudo indica, ganhou um reforço de peso para as eleições 2026 na região metropolitana de Vitória.

Um dos líderes do maior colégio eleitoral do Espírito Santo, o ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal declarou em público que estará ao lado dele na disputa pelo comando do Palácio Anchieta.

A declaração ocorreu durante a prestação de contas do mandato do prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT).  

“Mas por amor aos nossos filhos, por amor à nossa cidade, que a gente acompanha o governador Renato Casagrande (PSB) naquilo que ele está apresentando para poder substituí-lo: que é o nosso vice-governador Ricardo Ferraço”, afirmou Vidigal.  

