Poste de energia cai sobre avenida em Cachoeiro
Não há informações sobre feridos ou sobre o que pode ter provocado a queda do equipamento.
Um poste de energia elétrica caiu na tarde deste domingo (19) na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Moradores relataram que o poste tombou sobre a via, comprometendo o trânsito e oferece risco aos pedestres.
Leia também: VÍDEO | Poste pega fogo e interrompe serviços em Cachoeiro
Não há informações sobre feridos ou sobre o que pode ter provocado a queda do equipamento, mas o tempo segue chuvoso e com ventos fortes na cidade.
O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro, que informou que uma equipe do trânsito será deslocada para sinalizar o local.
A EDP também foi contactada. Por meio de nota a empresa afirmou que foi acionada após a queda de um poste.
Equipes técnicas da Concessionária estão trabalhando no local. Importante ressaltar que, por questões de segurança, os clientes do entorno permaneceram com o fornecimento interrompido até a conclusão do serviço.