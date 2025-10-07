Preços do feijão recuam no início de outubro com menor demanda

Depois de registrar altas mais expressivas na segunda quinzena de setembro, os preços do feijão carioca e do feijão preto voltaram a cair em algumas regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O início de outubro tem sido marcado por menor liquidez, com o mercado operando em ritmo mais lento.

De acordo com os pesquisadores, a pressão sobre os valores ocorre devido à postura mais cautelosa dos compradores, que permanecem abastecidos para o curto prazo. Diante disso, muitos agentes preferem aguardar um reaquecimento nas vendas antes de retomar as aquisições da matéria-prima, o que reduz o volume de negócios e contribui para a desvalorização dos grãos.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/mercado/precos-do-feijao-recuam-no-inicio-de-outubro-com-menor-demanda/