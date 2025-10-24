Prefeitura antecipa salários e amplia fim de semana prolongado

A Prefeitura de Cachoero de Itapemirim, anunciou a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima terça-feira (28).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os servidores que recebem pelo Banestes terão o valor disponível já neste sábado (25). Para os demais, que utilizam outros bancos, o pagamento será feito na segunda-feira (27). Isso devido ao fato de que é a data em que a Prefeitura decretou ponto facultativo, antecipando o feriado de terça.

Leia também: Processo seletivo da Prefeitura de Cachoeiro; confira detalhes sobre as inscrições

Com essa decisão, os servidores poderão aproveitar o fim de semana prolongado com mais tranquilidade e organização financeira. O prefeito ressaltou que a medida é uma forma de reconhecimento à dedicação dos profissionais que atuam no serviço público.

“O servidor é o coração da administração pública. Antecipar o pagamento é uma maneira de agradecer pelo compromisso e empenho de cada um com Cachoeiro. Queremos que todos desfrutem desse merecido descanso com segurança e serenidade”, afirmou Ferraço.

O ponto facultativo de segunda-feira (27) substitui o feriado de terça, garantindo o retorno das atividades nas repartições públicas a partir do dia seguinte. Segundo a Prefeitura, a antecipação reforça o compromisso da atual gestão com a valorização do servidor e a responsabilidade fiscal, mantendo os pagamentos em dia desde o início do mandato.