Prefeitura de Cachoeiro abre consulta para atualizar lista de medicamentos em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), abriu consulta direcionada aos profissionais de saúde para envio de sugestões de alterações na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que será atualizada em 2025.

O período para envio das contribuições vai até 15 de outubro. Durante esse prazo, estará disponível um formulário on-line exclusivo para o recebimento das propostas. Cada profissional poderá apresentar quantas sugestões considerar necessárias, devendo preencher separadamente as informações referentes a cada medicamento. O acesso ao formulário pode ser feito pelo link.

Leia também: Cachoeiro: saiba quando procurar o Procon em falhas de exames laboratoriais

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a participação dos profissionais é essencial para que a REMUME reflita as reais necessidades da rede de atenção em Cachoeiro, promovendo o uso racional e seguro de medicamentos no município.

Com a iniciativa, a prefeitura reforça o compromisso com a construção de uma política de assistência farmacêutica participativa, transparente e alinhada às demandas da população.