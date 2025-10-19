Segurança

Presidente Kennedy: grave acidente com moto mata mulher e deixa outra ferida

As vítimas seguiam no sentido Presidente Kennedy /São Francisco de Itabapoana (RJ)

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta resultou na morte de uma mulher e deixou outra gravemente ferida na rodovia ES-060, mais conhecida como Rodovia do Sol, na altura da Praia das Neves, em Presidente Kennedy.

As vítimas seguiam no sentido Presidente Kennedy /São Francisco de Itabapoana (RJ) em uma motocicleta modelo Honda Bros.

Testemunhas apontam que o veículo teria saído da pista em uma curva e batido violentamente contra o guardrail da via. Uma das ocupantes morreu ainda no local do acidente.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal isolaram o local até a chegada da Perícia da Polícia Científica.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A outra vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Com informações do Portal Kennedy em Dia

