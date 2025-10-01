Quadrinista capixaba Byll Moraes apresenta nova HQ em evento no ES

O quadrinista e professor de história Byll Moraes lança, neste sábado (4), às 13h, a HQ Prisão de liberdade, no Centro de Referência da Juventude (CRJ), em Vitória, durante o evento “Seraph in Vix”. A obra, que conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), reúne 148 páginas coloridas e será vendida no lançamento por preço promocional de R$ 30,00.

Inspirada em vivências cotidianas e em reflexões filosóficas, a HQ acompanha Byll, um garoto negro de Vitória que enfrenta bullying na escola, a rigidez do pai pastor e a doença da mãe. Sua vida muda quando passa a viver com o primo Deivid, na Serra, iniciando uma jornada de descobertas sobre identidade, liberdade e enfrentamento das opressões.

Além de dramas pessoais, a narrativa apresenta aventuras típicas dos quadrinhos, com direito a vilão internacional, o estadunidense Azedus e uma trama que envolve drogas de controle social, “falsos patriotas” e até uma agência de publicidade que manipula a história oficial do País.

Misturando ação, crítica social e filosofia existencialista, Prisão de liberdade propõe uma reflexão sobre os paradoxos da vida em sociedade e convida o leitor a questionar: afinal, o destino existe ou pode ser mudado?

Serviço: