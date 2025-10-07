O mistério em torno de quem matou Odete Roitman em Vale Tudo voltou a dominar o país. O capítulo exibido nesta segunda-feira (6) pela TV Globo surpreendeu o público ao ampliar as teorias sobre o crime mais famoso da teledramaturgia brasileira. Duas personagens que não estavam entre os suspeitos oficiais — Raquel (Taís Araújo) e Nise (Adriana Lessa) — ganharam destaque e reacenderam as discussões nas redes sociais.

Enquanto a autora Manuela Dias mantém sigilo sobre o desfecho, o público cria novas conexões, pistas e hipóteses que movimentam o ambiente digital. As buscas por “quem matou Odete Roitman Vale Tudo” dispararam no Google, e o tema segue entre os mais comentados do país.

Raquel aparece em cena enigmática e levanta suspeitas no caso “Quem Matou Odete Roitman Vale Tudo”

No episódio mais recente de Vale Tudo, Raquel foi flagrada em uma sequência silenciosa e carregada de tensão. Ela apareceu dentro de um carro nas proximidades do hotel onde ocorreu o assassinato de Odete Roitman. A cena, sem diálogos e com iluminação sombria, levantou a possibilidade de que Raquel possa ter presenciado o crime — ou tentado proteger alguém envolvido.

Dias antes, a personagem havia enfrentado a empresária em uma discussão acalorada após descobrir que Odete sabotou a maionese de sua empresa, a Paladar. Essa rivalidade reacendeu suspeitas e motivou uma onda de comentários no X (antigo Twitter). Usuários especulam que Raquel pode ter se envolvido acidentalmente no crime ao tentar impedir uma tragédia.

Um levantamento parcial da Ativaweb Inteligência Digital mostra que publicações contendo o termo “Raquel matou Odete Roitman” cresceram 260% nas últimas 24 horas. O episódio reforçou a força do remake em criar novas teorias em torno do enigma “quem matou Odete Roitman Vale Tudo”, um dos temas mais pesquisados no país desde o lançamento da nova versão.