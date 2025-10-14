Recomeço em Cachoeiro: histórias de superação ganham voz em encontro

Com o propósito de fortalecer vínculos, dar visibilidade às histórias de superação e valorizar as conquistas de pessoas em tratamento e de seus familiares, a Rede Abraço realiza nesta quarta-feira (15) a 1ª Edição do Encontro dos Atendidos e Familiares do Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas (CAAD) de Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado a partir das 9h, no Salão da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, localizado no bairro Independência.

A iniciativa propõe um momento de reflexão, acolhimento e troca de experiências, com o tema central “Vivências e Caminhos no Processo do Tratamento: histórias de acolhidos e familiares sobre seus desafios, conquistas e transformações no CAAD”.

Inspiração e acolhimento através da escuta

A proposta é estimular o protagonismo de quem enfrenta os desafios do tratamento e inspirar aqueles que ainda estão no início da jornada de recuperação. O encontro também busca fortalecer laços familiares e comunitários, reconhecendo o papel essencial da escuta ativa e do apoio emocional.

Durante a programação, os participantes poderão acompanhar apresentações culturais, rodas de conversa e momentos de integração, com destaque para a banda “Banca Só Por Hoje”, formada por técnicos do próprio CAAD de Cachoeiro, que se apresenta na abertura do evento.

Programação

9h – Recepção e Café da Manhã

9h30 – Apresentação Cultural

(Banda Banca Só Por Hoje)

9h50 – Abertura Oficial

10h – Mesa-redonda

Tema: Vivências e Caminhos no Processo do Tratamento: Histórias de acolhidos e familiares sobre seus desafios, conquistas e transformações no CAAD

12h – Encerramento

*Com informações da assessoria de imprensa