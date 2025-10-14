Recomeço em Cachoeiro: histórias de superação ganham voz em encontro
A Rede Abraço realiza nesta quarta-feira (15) a 1ª Edição do Encontro dos Atendidos e Familiares do Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas (CAAD) de Cachoeiro de Itapemirim.
O evento será realizado a partir das 9h, no Salão da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, localizado no bairro Independência.
A iniciativa propõe um momento de reflexão, acolhimento e troca de experiências, com o tema central “Vivências e Caminhos no Processo do Tratamento: histórias de acolhidos e familiares sobre seus desafios, conquistas e transformações no CAAD”.
Inspiração e acolhimento através da escuta
A proposta é estimular o protagonismo de quem enfrenta os desafios do tratamento e inspirar aqueles que ainda estão no início da jornada de recuperação. O encontro também busca fortalecer laços familiares e comunitários, reconhecendo o papel essencial da escuta ativa e do apoio emocional.
Durante a programação, os participantes poderão acompanhar apresentações culturais, rodas de conversa e momentos de integração, com destaque para a banda “Banca Só Por Hoje”, formada por técnicos do próprio CAAD de Cachoeiro, que se apresenta na abertura do evento.
Programação
9h – Recepção e Café da Manhã
9h30 – Apresentação Cultural
(Banda Banca Só Por Hoje)
9h50 – Abertura Oficial
10h – Mesa-redonda
Tema: Vivências e Caminhos no Processo do Tratamento: Histórias de acolhidos e familiares sobre seus desafios, conquistas e transformações no CAAD
12h – Encerramento
