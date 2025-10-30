Rio Itapemirim: novo flagrante de despejo de esgoto da BRK vira caso de polícia

Nesta quarta-feira (29), equipes de fiscalização flagraram mais um suposto despejo irregular de esgoto sem tratamento da concessionária BRK Ambiental no Rio Itapemirim, em Cachoeiro.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), foi constatado no local que as bombas de sucção não estavam operando de forma integrada, o que teria causado o despejo direto de resíduos no curso d’água.

Um dos pontos mais críticos, segundo técnicos da agência, é que a rede provisória foi desativada antes da conclusão dos testes do novo sistema, o que agravou o impacto ambiental.

Com isso, todo o esgoto coletado na margem sul da cidade, incluindo os bairros Arariguaba e União, estaria sendo lançado diretamente no rio. A situação levou a Polícia Militar Ambiental a conduzir o gerente de operações da BRK Ambiental em Cachoeiro até a delegacia, onde ele prestou esclarecimentos sobre o episódio.

Paralelamente, vereadores, membros da Comissão Especial de Inquérito (CEI), da Câmara Municipal de Cachoeiro, acompanharam o desenrolar do caso. A comissão foi criada para investigar denúncias de irregularidades na prestação dos serviços de saneamento e vem reunindo documentos e relatos de moradores desde o início das apurações.

O que diz a Agersa

Em nota, a Agersa ressaltou que “está acompanhando de perto as apurações relacionadas ao novo flagrante de despejo de esgoto sem tratamento no Rio Itapemirim, ocorrido nesta quarta-feira (29)”.

Ainda informou que o diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Gomes, esteve na Delegacia de Polícia Civil como testemunha do caso, prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes.

“Diante da gravidade da ocorrência e da reincidência de práticas irregulares por parte da concessionária BRK Ambiental, a Agersa informa que novas medidas administrativas e autuações serão adotadas, conforme previsto em contrato e na legislação ambiental vigente”, disse a agência reguladora.

O que diz a BRK

A BRK informou que o incidente ocorreu durante as obras de manutenção e modernização do sistema de esgoto, que estão em andamento em Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre a condução do gerente de operações até a delegacia, a empresa destacou que “o funcionário prestou esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado, uma vez que foi reconhecido que se tratava de um incidente decorrente da atividade de manutenção”.

A empresa ainda reforça que mantém todos os seus procedimentos operacionais em conformidade com as normas ambientais e de segurança vigentes.