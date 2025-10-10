Rio Novo do Sul abre inscrições para aulas de violão gratuitas

A Prefeitura de Rio Novo do Sul abriu inscrições para a oficina de música com aulas gratuitas de violão, promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A iniciativa é voltada para crianças, adolescentes e jovens a partir de 10 anos de idade.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no CRAS, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Para formalizar a matrícula, é necessário apresentar a documentação completa de todos os membros da família. As vagas são limitadas.

O projeto tem como objetivo incentivar a musicalidade, promover o aprendizado artístico e fortalecer os vínculos comunitários por meio da cultura e da convivência social.