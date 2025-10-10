Dia das Crianças: Castelo terá programação especial neste domingo (12)

A Prefeitura de Castelo preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, neste domingo (12). A festa acontece no Central Parque Beira Rio, das 8h às 12h. O evento é gratuito e promete uma manhã repleta de alegria, música, brinquedos e muitas brincadeiras para toda a garotada.

A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e integração para as famílias. Assim, haverá atrações musicais, atividades lúdicas e brinquedos infláveis.

Leia também: Sine Anchieta tem vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (10)

O encontro é uma realização da Prefeitura Municipal de Castelo e é aberto ao público.