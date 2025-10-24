Secretaria das Mulheres lança 2º Prêmio Elas com R$ 60 mil em premiações no ES

A Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) abriu as inscrições para o 2º Prêmio Elas, iniciativa criada para reconhecer e financiar projetos que fortalecem o protagonismo e a autonomia das mulheres no Espírito Santo. O edital oferece R$ 60 mil em premiações e está aberto a partir da próxima segunda-feira (27).

De acordo com a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, o prêmio é uma forma de valorizar ações que transformam realidades e inspiram outras mulheres. “Reconhecer boas práticas é fortalecer o protagonismo feminino e incentivar mais mulheres a trilharem o caminho da autonomia, do respeito e da igualdade”, afirmou.

Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSCs), movimentos, instituições e coletivos, com ou sem CNPJ, que atuem na promoção da justiça social, da equidade de gênero e do empoderamento feminino. As inscrições estarão abertas de 27 de outubro a 13 de novembro, podendo ser feitas presencialmente, pelos Correios ou via sistema eletrônico (E-Docs). O edital completo e os formulários estão disponíveis no site mulheres.es.gov.br/editais-2.

As iniciativas serão avaliadas em três categorias: Empreendedorismo Feminino, voltada a projetos de capacitação e geração de renda; Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, destinada a ações de prevenção e combate à violência de gênero; e Promoção da Igualdade de Gênero, que reconhece práticas de inclusão e superação de estereótipos.

No total, nove projetos serão premiados. Três OSCs (uma por categoria) receberão R$ 10 mil cada, enquanto seis iniciativas sem CNPJ (duas por categoria) serão contempladas com R$ 5 mil. Todos os vencedores ganharão troféus e terão seus trabalhos incluídos no Banco de Boas Práticas da SESM, que reúne experiências de destaque no fortalecimento da mulher capixaba.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 10 de dezembro, em Vitória. A seleção será conduzida por uma Comissão Julgadora formada por representantes da SESM e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher (CEDIMES), garantindo transparência e avaliação técnica das propostas.