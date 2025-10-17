Política Regional

Secretário de Estado da Fazenda presta contas na Ales

A audiência pública será conduzida pela Comissão de Finanças, em reunião ordinária híbrida, nesta segunda-feira (20)

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Lucas Costas | Ales

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) recebe nesta segunda-feira (20) o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Suzana Costa, para apresentar a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025, que abrange o período de maio a agosto. A audiência pública será conduzida pela Comissão de Finanças, em reunião ordinária híbrida, com início previsto para 13h30, no Plenário Dirceu Cardoso.

O encontro integra o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que determina que os gestores das pastas de Fazenda, tanto nos estados quanto no governo federal, prestem contas três vezes ao ano – até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro – sobre o cumprimento das metas fiscais e a execução orçamentária do período.

Na ocasião, Benicio Suzana Costa deverá apresentar um balanço detalhado das finanças estaduais, incluindo dados sobre arrecadação tributária, repasses, despesas e investimentos públicos, além de possíveis ajustes fiscais e projeções para o último quadrimestre do ano.

O secretário já esteve na Ales em maio deste ano, quando apresentou os resultados do primeiro quadrimestre. Na época, destacou um crescimento de 4,8% na arrecadação estadual, totalizando R$ 12,3 bilhões em receitas, na comparação com o mesmo período de 2024. Apesar do resultado positivo, o titular da Sefaz chamou atenção para o fato de o saldo ficar abaixo do esperado, em razão da queda na arrecadação de royalties do petróleo, uma das principais fontes de receita do Estado.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

