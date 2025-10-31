Segundo alerta coloca cidades do Espírito Santo sob risco de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (31), o alerta de perigo potencial devido à previsão de chuvas intensas em todo o Espírito Santo. O aviso é válido das 10h desta sexta (31) até as 10h de sábado (1º).

De acordo com o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou atingir até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. O órgão alerta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores. Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de acidentes. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

A Defesa Civil orienta que qualquer situação de risco seja comunicada pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).