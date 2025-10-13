Serial killer: PC investiga mulher que matava e ligava para informar crime à polícia

A Polícia Civil de São Paulo investiga a autoria dos assassinatos de quatro pessoa no Rio de Janeiro e São Paulo. A principal suspeita de ter envenenado e matado as vítimas é uma estudante de Direito, de 36 anos.

De acordo com as investigações, o que mais chama atenção é o comportamento adotado pela mulher pós cometer os crimes. Ela mesma ligava para a polícia para avisar que as vítimas estavam mortas.

Segundo a polícia, o comportamento visava manipular as investigações e afastar suspeitas contra ela, o que foi determinante para enquadrá-la como uma possível serial killer.

Ainda há a suspeita de que a suposta serial killer agia com a conivência da irmã, que também foi presa preventivamente.

O Núcleo de Análise Comportamental do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanha o caso.