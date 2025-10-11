Sesa monitora paciente em Itapemirim por suspeita de metanol

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) atualizou, na noite desta sexta-feira (10), o balanço sobre possíveis casos de intoxicação por metanol no Estado.

O município de Itapemirim, foi incluído na lista de notificações, com um paciente ainda em acompanhamento. Até o momento, não há registros confirmados da doença em território capixaba.

De acordo com a Sesa, foram notificados 16 casos suspeitos de intoxicação por metanol nos municípios de Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Desses, 15 já foram descartados, restando apenas o caso de Itapemirim em monitoramento.

A notificação é feita sempre que uma pessoa apresenta sintomas compatíveis com intoxicação e procura atendimento médico, seja em hospital público ou particular. Mesmo que os primeiros exames indiquem resultado negativo, o paciente permanece em observação por 24 horas, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Somente após esse período o caso pode ser oficialmente considerado descartado.