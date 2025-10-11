Ibatiba: suspeito de homicídio que estava foragido é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Seção de Inteligência da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, em operação conjunta com a Delegacia de Iúna, o 14º Batalhão da Polícia Militar e com apoio da Polícia Civil de Espera Feliz (MG), prendeu um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba.

O suspeito foi indiciado em março deste ano, junto com outro homem de 27 anos, pela prática de homicídio qualificado contra um comerciante de 43 anos. O crime ocorreu no dia 21 de fevereiro, em uma lanchonete de Ibatiba.

De acordo com as investigações, a vítima teria ferido levemente o suspeito de 29 anos no braço com um canivete, após uma discussão. Em seguida, o agressor reagiu com golpes de cadeira. O segundo suspeito, de 27 anos, interveio utilizando uma garrafa de vidro quebrada, atingindo o comerciante várias vezes na região do pescoço. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a decretação das prisões preventivas, em abril, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar os dois investigados. O homem de 27 anos se apresentou espontaneamente à Delegacia em junho, enquanto o outro permaneceu foragido até ser localizado e preso nesta sexta-feira (11), em Espera Feliz (MG).