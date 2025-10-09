Sine Anchieta tem vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (9)
O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h, e as informações podem ser obtidas no local.
O Sine de Anchieta está oferecendo nesta quinta-feira (9), 29 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.
O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.
