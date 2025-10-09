Oportunidades

Sine Anchieta tem vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (9)

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h, e as informações podem ser obtidas no local.

Redação Redação

sine anchieta pedreiro
Foto: Freepik

O Sine de Anchieta está oferecendo nesta quinta-feira (9), 29 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h, e as informações podem ser obtidas no local.

Leia também: Veja quais oportunidades estão disponíveis no Sine Cachoeiro nesta quinta (9)

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

OportunidadesSine de AnchietaVagas de emprego

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por