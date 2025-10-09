Sistema OCB consolida projeto de neutralidade de carbono
O encontro online consolidou os resultados do ciclo 2025 do projeto e apresentou os próximos passos da iniciativa, que ganhará visibilidade internacional na COP30, em Belém (PA)
Na última sexta-feira (3), o Sistema OCB realizou o Workshop da Solução Neutralidade de Carbono: do projeto piloto ao palco internacional, reunindo dirigentes e técnicos de cooperativas, representantes das organizações estaduais e parceiros estratégicos. O encontro online consolidou os resultados do ciclo 2025 do projeto e apresentou os próximos passos da iniciativa, que ganhará visibilidade internacional na COP30, em Belém (PA).
Na abertura, a gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB, Débora Ingrisano, destacou a importância do engajamento coletivo das cooperativas.
