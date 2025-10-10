Sobe para três número de mortes em acidente na ES 490 em Itapemirim

Subiu para três o número de mortos no grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (10) na ES 490, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Airton Franco, de 66 anos, que foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, não resistiu aos ferimentos.

Airton era o condutor de um Volkswagen Fox vermelho. A passageira do mesmo veículo, Marinêz da Silva Paiva, de 61 anos, morreu ainda no local da batida. No Fiat Uno branco, que também se envolveu na colisão, estava Andressa Ribeiro da Silva, de 57 anos, que teve o óbito confirmado na rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do Fox, que seguia no sentido Marataízes, teria invadido a contramão e colidido de frente com um Uno branco. Em seguida, um terceiro veículo, que trafegava no sentido Cachoeiro de Itapemirim, não conseguiu desviar e acabou se envolvendo na colisão.

O acidente em Itapemirim deixou outras quatro pessoas feridas e mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As causas da colisão estão sendo investigadas pela Polícia Civil.