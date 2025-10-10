Segurança

Acidente em Itapemirim deixou duas mulheres mortas e cinco feridos

As duas vítimas fatais estavam nos bancos de carona do Uno e do Fox.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Duas mulheres morreram e outras cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos, na manhã desta sexta-feira (10), na ES-490, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um Fox vermelho, que seguia no sentido Marataízes, invadiu a contramão e colidiu de frente com um Uno branco. Um terceiro veículo, que trafegava no sentido Cachoeiro de Itapemirim, não conseguiu desviar e acabou se envolvendo na batida.

As duas vítimas fatais estavam nos bancos de carona do Uno e do Fox. Já os ocupantes do terceiro veículo não se feriram. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

Os corpos das duas mulheres foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

