Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para este sábado (25) no ES

O fim de semana começa com o tempo instável em todo o Espírito Santo, segundo o Incaper. Neste sábado (26), o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado, devido à entrada de umidade marítima.

Grande Vitória

O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do sábado.

Temperaturas: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

O tempo também fica nublado e com chance de chuva a qualquer momento.

Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Região Serrana

A nebulosidade predomina e pode chover de forma rápida em vários pontos.

Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Região Norte

O sábado será de céu encoberto e chuva passageira em alguns períodos.

Temperaturas: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Região Noroeste

O tempo segue parecido, com muitas nuvens e chuva em alguns momentos.

Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Região Nordeste

O dia será marcado por muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva.

Temperaturas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Dica: Mesmo com o sol aparecendo entre nuvens, é bom manter o guarda-chuva por perto. O sábado promete ser típico de primavera: abafado, nublado e com chuva passageira.