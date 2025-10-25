Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para este sábado (25) no ES
Neste sábado (26), o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia.
O fim de semana começa com o tempo instável em todo o Espírito Santo, segundo o Incaper. Neste sábado (26), o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado, devido à entrada de umidade marítima.
Grande Vitória
O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do sábado.
Temperaturas: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Região Sul
O tempo também fica nublado e com chance de chuva a qualquer momento.
Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.
Áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.
Região Serrana
A nebulosidade predomina e pode chover de forma rápida em vários pontos.
Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.
Áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.
Região Norte
O sábado será de céu encoberto e chuva passageira em alguns períodos.
Temperaturas: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.
Região Noroeste
O tempo segue parecido, com muitas nuvens e chuva em alguns momentos.
Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.
Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Região Nordeste
O dia será marcado por muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva.
Temperaturas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.
Dica: Mesmo com o sol aparecendo entre nuvens, é bom manter o guarda-chuva por perto. O sábado promete ser típico de primavera: abafado, nublado e com chuva passageira.