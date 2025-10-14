STF julga núcleo da desinformação da trama golpista; veja ao vivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quarta-feira (14) a primeira sessão reservada para o julgamento da Ação Penal (AP) 2694, contra o Núcleo 4 da tentativa de golpe.

O Núcleo 4, composto de sete réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por golpe de Estado, é o segundo a ser julgado pelo STF. Segundo a denúncia, eles seriam responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades.

Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O julgamento do Núcleo 1 terminou em 11/9 e resultou na condenação de todos os oito réus, entre eles o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. O julgamento do Núcleo 3, com mais 10 réus, começa no dia 11/11 e está previsto para terminar em 19/11. Já para os réus do Núcleo 2, as sessões estão marcadas para o período de 9 a 17/12.

O julgamento é presencial, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Acompanhe.

Réus

. Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;

. Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;

. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal ;

. Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;

. Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;

. Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal ;

. Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Passo a passo

A sessão começa com a leitura do relatório (resumo do caso) pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, fará sua manifestação. Depois, a defesa de cada réu, em ordem alfabética, terá até uma hora para apresentar seus argumentos. A sessão deve prosseguir até as 12h, e, após intervalo para almoço, o presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, abrirá a segunda sessão de hoje.

Votos

Encerradas as sustentações orais, o ministro Alexandre de Moraes apresentará seu voto, com a análise dos fatos, das provas e dos argumentos, e se pronunciará pela condenação ou pela absolvição de cada réu. Conforme o Regimento Interno do STF, os demais integrantes da Turma votam em ordem crescente de antiguidade no Tribunal, ficando por último o presidente da Turma.

Assim, após o relator, votam os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux, a ministra Cármen Lúcia e, por fim, o ministro Flávio Dino. A decisão pela absolvição ou pela condenação é tomada por maioria de votos. Caso haja condenação, o relator apresentará sua proposta de fixação das penas, e os demais integrantes do colegiado também votarão nesse ponto.