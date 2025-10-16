Cinema e Streaming

Sucesso do terror ganha sequência; veja onde assistir “O Telefone Preto 2”

Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador.

O-Telefone-Preto-2-terror-com-Ethan-Hawke-estreia-nos-cinemas
Foto: Divulgação

Estreou, nesta quinta-feira (16), “O Telefone Preto 2”. Assim, os apaixonados por longas de terror, não pode perder a oportunidade de assistir a sequência nos cinemas. Nesse sentido, na trama, na jornada do menino que fugiu parece só ter começado.

Isso porque, de acordo a sinopse do AdoroCinema, quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador.

Assim, enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos. Isso porque ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake.

Dessa forma, decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. Porém, o que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta.

Assim, atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

  • Sábado e domingo – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Tron: Ares (2D)

  • Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Os Estranhos: Capitulo 2 (2D)

  • Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Telefone Preto 2 (2D)

  • Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
  • Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)
  • Sábado e domingo – 16h15 (DUBLADO, SESSÃO EXTRA)

Sala 03

Como Treinar o Seu Dragão (2D) 

  • Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

A Casa Mágica de Gabby (2D)

  • Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Bom Bandido (2D)

  • Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
  • Sábado e domingo – 16h30 (DUBLADO, SESSÃO EXTRA) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 04

Entre Penas e Bicadas (2D)

  • Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
  • Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO, SESSÃO EXTRA) – TODOS PAGAM MEIA

Perrengue Fashion (2D)

  • Todos os dias – 20h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
  • Sábado e domingo – 16h30 (NACIONAL, SESSÃO EXTRA) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

  • Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Entre Penas e Bicadas (2D)

  • Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
  • Sábado e domingo – 16h45 (DUBLADO, SESSÃO EXTRA) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

  • Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)

  • Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Como Treinar Seu Dragão (2D)

  • Sábado e domingo – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

A Casa Mágica da Gabby (2D)

  • Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Tron: Ares (2D)

  • Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

O Telefone Preto 2 (2D)

  • Todos os dias – 18h30 | 20h45 (DUBLADO)
  • Sábado e domingo – 16h15 (DUBLADO, SESSÃO EXTRA)

