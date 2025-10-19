Sul do ES terá domingo com queda de temperatura em várias cidades

A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba promete mudar as condições do tempo neste domingo (19), especialmente na região Sul do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o dia será de muitas nuvens e chuva em vários momentos, com declínio nas temperaturas em comparação aos últimos dias.

As áreas menos elevadas do Sul terão temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25 °C, enquanto nas áreas mais altas, como nos municípios serranos da região, os termômetros devem variar entre 14 °C e 23 °C. A sensação térmica será de tempo mais ameno, resultado da atuação da frente fria, que também favorece ventos moderados em alguns pontos.

Leia também: Castelo: Defesa Civil emite alerta para “ventania” neste domingo (19)

A chuva deve começar ainda pela manhã, com maior intensidade prevista para o período da tarde e noite. O Incaper destaca que o volume acumulado de precipitação pode variar conforme a localidade, mas há chance de pancadas moderadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

O tempo instável também atinge outras regiões do Estado. A Grande Vitória e a região Serrana terão comportamento semelhante, com céu encoberto e chuva em alguns momentos. Já no Norte e Noroeste capixaba, o domingo começa com sol, mas o aumento de nuvens ao longo do dia deve resultar em pancadas de chuva a partir da tarde.

A população do Sul é orientada a redobrar a atenção, especialmente nas áreas rurais e de encostas, devido à possibilidade de chuva persistente e rajadas de vento.