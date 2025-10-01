Suspeito de liderar tráfico em Itapemirim é preso em operação policial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, cumpriu, na tarde dessa terça-feira (30), um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Garantias da 2ª Região de Guarapari.

A ação ocorrida no bairro Itaoca, em Itapemirim, foi resultado de diversas atividades de campo e de campana realizadas pelos policiais civis, aliadas ao auxílio de informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e ao apoio direto de policiais militares no cumprimento do mandado.

O alvo foi um indivíduo, de 25 anos, apontado pelas investigações como um dos principais traficantes de Itapemirim, envolvido em disputas violentas com facção rival pelo domínio do tráfico de drogas no município.

Durante a diligência, os policiais constataram movimentação típica da comercialização de entorpecentes no imóvel investigado. No local, foram apreendidos aproximadamente 650 gramas de maconha, 11 pinos de cocaína e mais 18 gramas de cocaína em porção avulsa, uma porção de haxixe, 40 comprimidos de droga sintética “bala”, 12 unidades de LSD, um revólver calibre .32 com 11 munições, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, R$ 1.375,00 em espécie e um carro.

“O investigado ainda tentou se desfazer das drogas ao perceber a aproximação da equipe, mas o material ilícito foi integralmente recuperado. A apreensão da arma de fogo e das munições reforça o caráter violento da atividade criminosa e o risco que representava para a comunidade local. A operação evidencia a integração entre Polícia Civil e Polícia Militar no enfrentamento às organizações criminosas, reafirmando o compromisso em combater os principais traficantes responsáveis por fomentar a violência na região”, disse o adjunto da Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Daniel de Araújo.

O indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento em razão do uso de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.