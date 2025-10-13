Suspeitos de homicídio e roubo são presos pela PRF com drogas na 262

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (11), durante uma ação de fiscalização no km 46 da BR 262, em Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo. Com eles, os agentes encontraram 75 pedras de crack.

A abordagem ocorreu por volta de 00h15, quando equipes da PRF realizavam operações de combate à criminalidade e deram ordem de parada a um Fiat Argo preto, ocupado pelos dois suspeitos. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma sacola plástica sobre o banco do motorista contendo as pedras da droga.

Ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP/CNJ), os agentes constataram que ambos possuíam mandados de prisão em aberto. Um por homicídio e o outro por roubo majorado.

Diante da situação, os dois homens foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, junto com o material apreendido, para as medidas legais cabíveis.