Suspeitos são presos com drogas durante operação da PM em Brejetuba

Os detidos e todo o material recolhido foram encaminhados à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante

Foto: Divulgação | Polícia Militar

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar, em Brejetuba na última sexta-feira (17). As informações foram divulgadas pela PM nesta segunda-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes da 2ª Companhia Independente e do 14º Batalhão realizaram a abordagem de um veículo após levantamentos que indicavam o envolvimento dos ocupantes com o tráfico de entorpecentes em Brejetuba. Durante a verificação, foi constatado que dois dos suspeitos possuíam mandados de prisão e busca e apreensão em aberto.

Na ação, os militares apreenderam dez pedaços de pasta base de cocaína, um pacote com aproximadamente mil microtubos plásticos usados para embalar drogas, quatro celulares e um veículo utilizado pelos suspeitos.

Os detidos e todo o material recolhido foram encaminhados à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

