Teatro Rubem Braga: secretária atribui atraso de obras a erros da gestão anterior

A reforma do Teatro Rubem Braga, que já se arrasta desde 2022, ganhou um novo prazo para entrega. De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, Larissa Patrão, a projeção da atual administração é entregar o espaço público em 2026.

“O Teatro Rubem Braga vai ser entregue no ano que vem por isso, pelos erros de projeto que foram feitos e agora a gente está tendo que acertar. Nossa obra está correndo. Hoje, nessa gestão, tem fiscalização todos os dias na obra, porque a gente acredita que se o dono da obra não está lá, a obra não anda”, explicou a chefe da pasta durante a sessão ordinária, nesta terça-feira (7), na Câmara Municipal de Cachoeiro.

O projeto deixado pela gestão municipal anterior, que teve como prefeito o atual secretário estadual de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB), também foi alvo de críticas. Sem citar nomes, Larissa Patrão pontou:

“O nosso projeto, quando a gente pegou, o projeto veio muito errado, então agora nós estamos tendo que consertar o projeto que veio de uma gestão para que a gente agora reentere na nossa gestão, junto à Secretaria de Estado, para que venham agora as obras”, afirmou.

Tendo como foco a aceleração das obras, a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro ressalta que tem colocado como prioridade a fiscalização.

“Então, a gente tem um fiscal para a obra do teatro, um fiscal da cultura, fora o da obra, para que todos os dias a gente veja a obra do teatro andar. Mas isso que foi passado para a gente, ela não está andando como deveria porque os projetos foram feitos errados”, disse.

O Teatro Municipal Rubem Braga está fechado desde 2020, quando precisou encerrar as atividades após ser atingido pela maior enchente da história da cidade.

A expectativa é de que o equipamento seja um dos mais modernos do Espírito Santo após a reforma. Inaugurado em 28 de abril de 2000, o espaço chegou a alcançar média de 35 mil espectadores por ano.

