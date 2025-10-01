Trânsito em Cachoeiro terá alterações em ruas centrais a partir de domingo (5)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou mudanças no trânsito da região central e do bairro Gilberto Machado. As alterações começam a valer no próximo domingo, 5 de outubro, e têm como objetivo dar mais fluidez ao tráfego e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.

Na Rua Dr. José Roberto Paes Barreto, ao lado da Policlínica Cachoeiro, não será mais permitido o acesso direto em direção ao Clube do Ita. A partir de agora, os condutores deverão seguir até a rotatória da Unimed e acessar a via ao lado da Drogaria Trevo para chegar à rua.

Já a Rua Albano Custódio, no bairro Gilberto Machado, deixará de ter mão dupla e passará a operar em sentido único. O tráfego será permitido apenas no sentido Barezy, a partir do ponto logo após o Edifício Pasteur. Com isso, quem descer pela Rua Afilófio Braga terá que obrigatoriamente virar à direita para acessar a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, as mudanças contarão com reforço na sinalização para orientar os condutores e facilitar a adaptação à nova dinâmica viária.