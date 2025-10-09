“Tron: Ares” marca o confronto entre mundo digital e real; veja onde assistir
O terceiro filme da sequência de Tron marcará o primeiro encontro da humanidade com os inéditos seres de Inteligência Artificial.
•
O filme Tron: Ares acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Assim, em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real.
No entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos.
Leia também: Iza diz estar ‘muito feliz’ após término com Yuri Lima
Nesse sentido, estrelado por Jared Leto, Greta Lee e Evan Peters, o terceiro filme da sequência de Tron marcará o primeiro encontro da humanidade com os inéditos seres de Inteligência Artificial.
Porgramação completa – Cine Unimed
Sala 01
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)
- Sábado e domingo – 13h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- Sábado e domingo – 15h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Os Estranhos: Capitulo 2 (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Coração de Lutador (2D)
Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Como Treinar o Seu Dragão (2D)
- Sábado e domingo – 13h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
A Casa Mágica de Gabby (2D)
- Todos os dias – 18h | 20h (DUBLADO)
- Sábado e domingo – 16h (DUBLADO)
Sala 03
Tron: Ares
- Todos os dias – 18h30 (DUBALDO 3D)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO 2D)
- Sábado e domingo – 16h15 (DUBLADO 2D)
Sala 04
Malês (2D)
- Sábado e domingo – 14h | 16h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Perrengue Fashion (2D)
- Todos os dias – 18h30 | 20h30 (NACIONAL)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Zoopocalipse: Uma Aventura Animal (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Como Treinar Seu Dragão (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Coração de Lutador (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)
- Sábado e domingo – 13h45 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
A Casa Mágica da Gabby (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h (DUBLADO)
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- De sexta a quarta – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Tron: Ares
- Todos os dias – 16h15 | 18h30 (DUBLADO 2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO 3D)
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui