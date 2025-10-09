“Tron: Ares” marca o confronto entre mundo digital e real; veja onde assistir

O filme Tron: Ares acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Assim, em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real.

No entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos.

Nesse sentido, estrelado por Jared Leto, Greta Lee e Evan Peters, o terceiro filme da sequência de Tron marcará o primeiro encontro da humanidade com os inéditos seres de Inteligência Artificial.

Porgramação completa – Cine Unimed

Sala 01

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

Sábado e domingo – 13h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Sábado e domingo – 15h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Os Estranhos: Capitulo 2 (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Coração de Lutador (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Como Treinar o Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 13h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

A Casa Mágica de Gabby (2D)

Todos os dias – 18h | 20h (DUBLADO)

Sábado e domingo – 16h (DUBLADO)

Sala 03

Tron: Ares

Todos os dias – 18h30 (DUBALDO 3D)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO 2D)

Sábado e domingo – 16h15 (DUBLADO 2D)

Sala 04

Malês (2D)

Sábado e domingo – 14h | 16h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Perrengue Fashion (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h30 (NACIONAL)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Zoopocalipse: Uma Aventura Animal (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Coração de Lutador (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

Sábado e domingo – 13h45 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

A Casa Mágica da Gabby (2D)

Todos os dias – 16h | 18h (DUBLADO)

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

De sexta a quarta – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Tron: Ares