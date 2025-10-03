Veículo com restrição de furto e roubo é apreendido em Cachoeiro

Na tarde desta quinta-feira (2), a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, com apoio de agentes de trânsito e policiais militares, localizou e apreendeu um veículo Toyota Corolla, cor preta, com restrição de furto e roubo.

O automóvel foi encontrado no bairro Campo Leopoldina, em frente a uma empresa. O proprietário do estabelecimento foi convidado a comparecer à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. Imagens de videomonitoramento também foram coletadas para auxiliar nas investigações.

O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran/ES, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“A Guarda Civil Municipal reforça que segue atuando de forma integrada para combater a criminalidade e garantir mais segurança à população cachoeirense”.