Veja como fica a previsão do tempo nesta terça-feira (21) no ES

Na terça-feira (21), o tempo segue instável em todo o Espírito Santo, com previsão de chuva em todas as regiões. A presença de ventos úmidos e costeiros favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o céu predominantemente nublado ao longo do dia. As temperaturas terão leve elevação, mas o clima continua ameno.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória:

Céu nublado e chuva em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Em Vitória, os termômetros variam entre 16 °C e 24 °C.

Região Sul:

Predomínio de céu nublado e chuva isolada ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

Região Serrana:

Céu encoberto, com pancadas de chuva ocasionais.

Nas áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas mais altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Região Norte:

Céu nublado e previsão de chuva a qualquer momento.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Região Noroeste:

Tempo fechado, com chuva em vários períodos do dia.

Nas áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Região Nordeste:

Céu nublado, com possibilidade de chuva em alguns momentos.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.