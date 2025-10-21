Veja como fica a previsão do tempo nesta terça-feira (21) no ES
O tempo segue instável em todo o Espírito Santo, com previsão de chuva em todas as regiões.
Na terça-feira (21), o tempo segue instável em todo o Espírito Santo, com previsão de chuva em todas as regiões. A presença de ventos úmidos e costeiros favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o céu predominantemente nublado ao longo do dia. As temperaturas terão leve elevação, mas o clima continua ameno.
Confira a previsão por região:
Grande Vitória:
Céu nublado e chuva em alguns momentos do dia.
Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.
Em Vitória, os termômetros variam entre 16 °C e 24 °C.
Região Sul:
Predomínio de céu nublado e chuva isolada ao longo do dia.
Nas áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.
Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.
Região Serrana:
Céu encoberto, com pancadas de chuva ocasionais.
Nas áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.
Nas áreas mais altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.
Região Norte:
Céu nublado e previsão de chuva a qualquer momento.
Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.
Região Noroeste:
Tempo fechado, com chuva em vários períodos do dia.
Nas áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.
Região Nordeste:
Céu nublado, com possibilidade de chuva em alguns momentos.
Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.