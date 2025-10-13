Vem aí a II Romaria da Água e da Terra em Pedra Menina

A comunidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, já se mobiliza para a II Romaria da Água e da Terra, que acontece neste fim de semana, dias 18 e 19 de outubro. O evento, promovido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, deve reunir centenas de fiéis e defensores do meio ambiente em uma experiência que une fé, reflexão e compromisso com o cuidado da Casa Comum.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A caminhada seguirá até uma das nascentes do Rio Itapemirim, simbolizando um gesto de devoção e, ao mesmo tempo, de conscientização ecológica. Durante os dois dias, a programação contará com momentos de oração, celebrações, partilhas comunitárias e rodas de conversa sobre o uso sustentável da terra e a preservação das águas — temas fundamentais para o futuro das comunidades rurais e urbanas.

Com presença confirmada do bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, a romaria deve envolver representantes das 43 paróquias da Diocese de Cachoeiro, além de moradores e lideranças locais engajados na luta pela preservação ambiental.

Segundo o vigário episcopal para Ação Social, padre Evaldo Praça Ferreira, a iniciativa nasceu inspirada na encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, que convida todos à responsabilidade com a criação. “A romaria é uma oportunidade de redescobrir a importância da água e da terra não apenas como recursos, mas como dons divinos que sustentam a vida. É um momento de celebrar, refletir e agir em defesa da nossa Casa Comum”, afirmou o padre.

Mais do que um evento religioso, a II Romaria da Água e da Terra busca fortalecer o vínculo entre fé, comunidade e sustentabilidade, incentivando o manejo consciente dos recursos naturais e valorizando a agricultura familiar como caminho de equilíbrio entre o homem e a natureza.

Serviço

II Romaria da Água e da Terra

Local: Comunidade de Pedra Menina, Dores do Rio Preto (ES)

Data: 18 e 19 de outubro de 2025

Programação:

Caminhada até uma das nascentes do Rio Itapemirim

Rodas de conversa sobre uso sustentável da terra e preservação das águas

Momentos de oração, celebrações e partilha comunitária

A participação é gratuita e aberta ao público.