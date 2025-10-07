Segurança

VÍDEO | Ação conjunta combate o tráfico de drogas em Castelo

De acordo com a Polícia Militar, o resultado completo da operação será divulgado em breve.

Foto: Divulgação | PMES

As polícias Civil e Militar realizam, nesta terça-feira (7), uma operação conjunta de combate ao tráfico de drogas no município de Castelo.

A ação, que ainda está em andamento, já resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. Até o momento, não há informações sobre prisões.

VÍDEO: POLÍCIA MILITAR

