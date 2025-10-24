VÍDEO | Adolescente é atropelado por ônibus em Cachoeiro; imagens fortes

Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado por um ônibus na última quinta-feira (23), no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Imagens de segurança registraram o momento em que a vítima tenta desviar de um veículo estacionado na calçada e acaba sendo atingida.

Leia também: Castelo: motorista é indiciado por atropelamento e omissão de socorro

De acordo com a Polícia Militar, a equipe esteve no local do acidente; entretanto, a vítima e o veículo envolvido não estavam mais presentes. Os militares seguiram até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde o pai do adolescente confirmou o atropelamento e informou que o filho havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do susto, a vítima apresentou apenas ferimentos leves.

O condutor do coletivo entrou em contato por telefone e informou a placa do veículo envolvido. A família do adolescente foi orientada quanto aos procedimentos legais.

Atenção, imagens fortes