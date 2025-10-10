Segurança

VÍDEO | Carreta tomba na BR-101 em Ibiraçu e causa transtornos no trânsito

A causa do acidente ainda é desconhecida, e não houve registro de feridos.

Foto: Redes Sociais

Uma carreta tombou na BR-101, em Ibiraçu, na tarde desta sexta-feira (10). O acidente ocorreu no quilômetro 219 da rodovia, nas proximidades da estátua do Buda, no sentido Fundão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo ficou parado às margens da pista, mas o tráfego segue lento no trecho.

A rodovia deverá ser interditada temporariamente para a remoção da carreta, e ainda não há previsão de horário para a liberação total.

