VÍDEO | Van escolar perde o controle e tomba com 15 alunos no ES

Uma van escolar perdeu o controle e tombou na manhã desta sexta-feira (10), em Viana.

De acordo com informações, o motorista do veículo já havia sido alvo de reclamações anteriores, sendo suspeito de dirigir em alta velocidade e realizar manobras perigosas durante o transporte das crianças.

Na van estavam 15 alunos, e após o acidente, alguns precisaram voltar a pé para casa, enquanto outros foram resgatados por familiares e levados em outro veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. As causas do acidente estão sendo apuradas.