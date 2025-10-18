Segurança

VÍDEO | Fuga termina em acidente com mortes em Cachoeiro

Dois motociclistas morreram após uma colisão frontal ocorrida na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das principais vias do município.

Uma perseguição policial terminou em tragédia na madrugada deste sábado (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dois motociclistas morreram após uma colisão frontal ocorrida na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das principais vias do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência começou quando uma equipe deu ordem de parada a um jovem que trafegava de motocicleta pelo bairro Paraíso. O condutor, no entanto, desobedeceu ao comando dos militares e empreendeu fuga em alta velocidade, seguindo em direção ao bairro Amarelo.

Durante a perseguição, o jovem entrou na contramão na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, onde acabou colidindo de frente com outro motociclista que vinha no sentido oposto. O impacto foi violento e ambos os condutores foram arremessados ao solo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Os dois motociclistas não resistiram e vieram a óbito.

Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja vídeo

Vídeo: Reprodução / Rede Social

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito SantoSegurança

