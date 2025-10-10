VÍDEO | Grave acidente deixa mortos e feridos na ES-490 em Itapemirim

Um grave acidente envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na ES-490, em Marataízes, próximo a região conhecida como Matinha.

De acordo com informações de testemunhas, há mortos e feridos graves. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os três veículos completamente destruídos após a colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando o socorro às vítimas. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e controlar o trânsito na região.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Mais informações em breve.