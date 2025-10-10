Segurança

VÍDEO | Grave acidente deixa mortos e feridos na ES-490 em Itapemirim

As causas do acidente ainda serão investigadas. Mais informações em breve.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na ES-490, em Marataízes, próximo a região conhecida como Matinha.

De acordo com informações de testemunhas, há mortos e feridos graves. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os três veículos completamente destruídos após a colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando o socorro às vítimas. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e controlar o trânsito na região.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

