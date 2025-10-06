Mulher é brutalmente agredida pelo companheiro em Mimoso do Sul

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro em Mimoso do Sul, no último domingo (5).

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria agredido a esposa com chutes, socos e empurrões. Além disso, ele teria ameaçado a vítima de morte usando uma faca.

Moradores que presenciaram o crime ajudaram a mulher a se esconder e acionaram a polícia. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter o agressor, que precisou de atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estava muito abalada e recusou atendimento médico. Ela também não quis acompanhar os militares até a delegacia.