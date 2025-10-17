“Vozes das Margens”, de Guaçuí, brilha em seminário do Iema em Vitória

O curta-metragem “Vozes das Margens”, produzido em Guaçuí e vencedor de três troféus no Festival de Curtas Ambiental, foi um dos grandes destaques do Seminário de Reconhecimento dos Centros de Educação Ambiental, realizado no dia 16 de outubro, em Vitória.

O evento, promovido pela Gerência de Educação Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), celebrou o Dia do Educador Ambiental e reuniu gestores, professores, autoridades e representantes de diversos municípios capixabas.

Leia também: Sucesso do terror ganha sequência; veja onde assistir “O Telefone Preto 2”

Durante o encontro, dez novos Centros de Educação Ambiental (CEAs) foram oficialmente certificados, fortalecendo o compromisso do Estado com políticas públicas voltadas à conscientização e à sustentabilidade.

Também foram homenageados os municípios que participaram de formações sobre educação ambiental, reconhecendo o trabalho de fortalecimento institucional e incentivo à criação de estratégias permanentes na área.

Vozes das Margens

A exibição de “Vozes das Margens” foi um dos momentos mais emocionantes do seminário. A produção guaçuiense retrata, com delicadeza e profundidade, a relação das comunidades ribeirinhas com o meio ambiente e os desafios da preservação dos recursos naturais.

O curta recebeu aplausos entusiasmados e foi citado por autoridades presentes como exemplo do papel transformador da arte na construção de uma consciência ambiental coletiva.

O evento contou ainda com a palestra do professor e pesquisador Frederico Loureiro, referência nacional em educação ambiental, que abordou o tema “Educação Ambiental como Política Pública”.

Em sua fala, Loureiro destacou que a educação ambiental deve ser entendida como uma prática contínua e estratégica, capaz de promover cidadania, inspirar mudanças de comportamento e contribuir para a transformação social.

Marcado por emoção, reconhecimento e troca de experiências, o seminário consolidou-se como um espaço de valorização dos profissionais e instituições que atuam pela causa ambiental no Espírito Santo.

Mais do que uma celebração, o encontro simbolizou um chamado à ação coletiva em defesa de um futuro mais sustentável, consciente e participativo.