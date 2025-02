Cachoeiro: inscrições para curta-metragem terminam neste fim de semana

Últimos dias para a inscrição na seleção de atores para o curta-metragem “Chama-se Amarelo!”. As inscrições terminam no domingo (2). Não é necessária experiência prévia em atuação e todos os participantes selecionados receberão um cachê.

A seleção é aberta para atores profissionais e amadores. O objetivo é trazer à tona as histórias, vivências e memórias dos moradores dos bairros São Geraldo, Paraíso, Amarelo e Centro, destacando o córrego que corta essas comunidades como um ser vivo que faz parte da história e cotidiano.

É uma forma de sensibilizar e inspirar um olhar de cuidado e respeito pelo meio ambiente. As memórias e depoimentos dos moradores serão capturados através de uma vivência.

Para se inscrever, os interessados deve acessar o link: https://forms.gle/Y4J9HSpoMiLRSUMV8

Documentário

“Chama-se Amarelo” é um documentário experimental que traça paralelos entre passado e presente, destacando a importância do Córrego Amarelo, em Cachoeiro. Até cinco atores e atrizes, moradores dos bairros onde passa o Córrego Amarelo, compartilham suas memórias de infância junto a este curso d’água. O curta-metragem busca sensibilizar para a necessidade de relações de cuidado com o Córrego Amarelo, ampliando nossa percepção de conexão com o ambiente e destacando o córrego como uma presença viva na memória e no cotidiano da cidade.

Processo de Seleção

Serão selecionados até cinco atores, sejam profissionais ou amadores, moradores dos bairros por onde passa o Córrego Amarelo, para participar deste projeto. A seleção será feita através de formulário online, que inclui perguntas a serem respondidas e o envio de um vídeo de apresentação. O objetivo é garantir a diversidade e representatividade, contemplando cotas raciais, de gênero, e incluindo ao menos um participante com deficiência e pessoas de diferentes faixas etárias (maiores de 18 anos).

Cada ator selecionado receberá um cachê pela participação no curta-metragem, como forma de reconhecimento e valorização do seu tempo e talento.

Filmagens

Estão previstos quatro dias de filmagens em ambientes internos e externos. Serão feitas filmagens coletivas (com todos os atores) e individuais. As diárias serão confirmadas após a seleção e terão a previsão de ocorrer nos dias 10 e 13 a partir do período da tarde e 15 e 16 a partir do período da manhã.

Contato

As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]. O projeto é realizado pelo Grupo ATUAÇÃO, com recursos da Lei Paulo Gustavo, através de edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult).

