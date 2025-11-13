Segurança

Acidente em Muqui deixa um morto e dois feridos na ES 177

Um homem morreu preso às ferragens. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Um grave acidente registrado na ES 177, rodovia que liga Jerônimo Monteiro a Muqui, deixou um homem morto na tarde desta quinta-feira (13). Outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Equipes de resgate e autoridades atuaram no trecho para prestar socorro e controlar o trânsito até a remoção das vítimas. O veículo permanece às margens da rodovia.

