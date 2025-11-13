Colisão entre dois carros causa lentidão e mobiliza PM em Anchieta
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Os ocupantes dos automóveis receberam apoio de outros motoristas até a chegada das equipes de segurança.
Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada na tarde desta quinta-feira (13) próximo à entrada de Guanabara, em Anchieta. A batida provocou danos materiais nos veículos e deixou o trânsito mais lento no trecho, que costuma concentrar grande fluxo de veículos.
A Polícia Militar foi acionada e segue no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. A orientação é que condutores redobrem a atenção ao passar pela região enquanto o atendimento é finalizado.