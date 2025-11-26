Agora é lei: produtor rural do ES não paga mais pela água usada no agro

Produtores rurais do Espírito Santo passam a contar, a partir desta terça-feira (25), com uma isenção permanente da cobrança pelo uso da água em atividades agropecuárias, pecuárias e silvipastoris. A nova regra encerra meses de incerteza no campo, após o Decreto nº 6.184-R, publicado em setembro, ter suspendido a cobrança apenas de forma temporária, sem um prazo claro de validade. O receio de que a tarifa pudesse ser reativada a qualquer momento mobilizou entidades do agro em busca de uma solução estável.

