Alegre: ação conjunta leva assistência social e serviços de saúde para zona rural

Equipes da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, têm realizado visitas domiciliares para atender famílias residentes nos distritos e comunidades rurais. O objetivo é aproximar os serviços públicos da população e garantir que os direitos sociais e de saúde cheguem a todos os territórios do município.

De acordo com a administração municipal, durante as ações, profissionais do Cadastro Único e da Central de Benefícios atualizam e incluem famílias no sistema, orientam sobre programas sociais, verificam benefícios e realizam encaminhamentos para a rede de proteção.

Ao mesmo tempo, as equipes de saúde identificam demandas relacionadas ao cuidado, acompanhamento familiar e promoção da saúde, assegurando uma abordagem integral voltada para o bem-estar das pessoas atendidas.

Segundo a Secretaria Executiva de Assistência Social, o trabalho intersetorial tem fortalecido a efetivação das políticas públicas de forma articulada, permitindo identificar e atender famílias em situação de vulnerabilidade que vivem longe do centro urbano.