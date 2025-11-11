Alfredo Chaves confirma caso de meningite meningocócica

A Prefeitura de Alfredo Chaves confirmou, nesta terça-feira (11), um caso de meningite meningocócica no município. O paciente está sendo acompanhado e recebe toda a assistência necessária.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as medidas de vigilância epidemiológica e controle foram adotadas imediatamente, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Entre as ações, estão a identificação e o monitoramento das pessoas que tiveram contato próximo com o paciente.

Leia também: Alfredo Chaves: Posto de Atendimento Veicular (PAV) vai funcionar em novo endereço

O órgão reforçou ainda que a situação está sob controle e que as equipes de saúde permanecem em alerta, acompanhando o caso e orientando a população sobre medidas preventivas.

Confira

A Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves informa à população que foi confirmado um caso de meningite no município (Meningite meningocócica). O paciente encontra-se sob acompanhamento e recebendo toda a assistência necessária da equipe de saúde.

Esclarece, também, que todas as medidas de vigilância epidemiológica e controle foram imediatamente adotadas, conforme os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, incluindo a identificação e monitoramento dos contatos próximos do paciente, que já receberam as orientações e cuidados preventivos adequados.

É importante reforçar que a meningite possui diferentes causas, podendo ser viral, bacteriana ou fúngica. A forma viral é a mais comum e geralmente tem boa evolução, enquanto a bacteriana requer maior atenção. Entretanto, não se transmite com facilidade quando as medidas de prevenção são respeitadas.

A Secretaria orienta a população para que mantenha a calma e adote medidas simples de prevenção:

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão.

Evitar compartilhar objetos de uso pessoal (copos, talheres, escovas de dente).

Manter os ambientes bem ventilados.

Atualizar o cartão de vacinação, especialmente com as vacinas contra meningite, disponíveis gratuitamente nas Unidades de Saúde.

A Secretaria de Saúde segue monitorando a situação de forma contínua e reforça que, até o momento, não há motivo para pânico ou medidas restritivas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, sonolência ou manchas na pele, procure imediatamente a Unidade de Saúde mais próxima.