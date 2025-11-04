Alfredo Chaves: Posto de Atendimento Veicular (PAV) vai funcionar em novo endereço

O Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Alfredo Chaves suspenderá o atendimento ao público entre os dias 4 e 7 de novembro, período em que passará por mudança para um novo endereço. A informação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

Durante os quatro dias de fechamento, os moradores que precisarem realizar serviços presenciais deverão agendar atendimento em uma das agências dos municípios vizinhos, por meio do site oficial do órgão: www.detran.es.gov.br.

A partir da segunda-feira (10), o novo PAV de Alfredo Chaves retomará o funcionamento normalmente, em sua nova sede localizada na Rua Luz Villa, nº 205, Centro, com ambiente reformado para oferecer melhor estrutura e conforto aos cidadãos.

Além dos atendimentos presenciais, o Detran|ES reforça que estão disponíveis mais de 60 serviços on-line, que podem ser acessados sem a necessidade de deslocamento. Entre eles, estão:

Habilitação – consulta de processos, agendamento de exames e emissão de documentos;

Veículos – emissão de CRLV, comunicação de venda e licenciamento digital;

Infrações – consulta e recurso de multas, além de indicação de condutor.

Todos os serviços digitais estão disponíveis no portal oficial do Detran|ES: www.detran.es.gov.br.